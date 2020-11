Le chiffre 5 est un porte-bonheur pour Céline et René

La tradition du Golf Le Mirage, établie par l’original groupe de propriétaires composé de Jacques Rousseau, Michel Doucet, Fernand Gaudreault et Denis Doucet, s’est poursuivie avec Céline Dion et René Angélil, qui ont acheté le Mirage en 1997. La vente du Mirage au groupe de Mario Messier, Serge Savard et José Théodore assure la continuité de cette tradition. La voiturette de golf de Céline et René était le numéro 5. La vente du club a été complétée le 5 novembre 2020. Le chiffre cinq (5) a toujours été un porte-bonheur pour Céline Dion et René Angélil.

Photos d’archives et Pascale Vallée

Sans aucun doute, René Angélil aurait un grand sourire aux lèvres en voyant que ses amis et partenaires de golf sont maintenant les nouveaux propriétaires du Golf Le Mirage. Le directeur du golf depuis 1996, René Noël, est heureux de poursuivre son association avec les nouveaux propriétaires du Mirage, dont Mario Messier et Serge Savard, qu’on aperçoit sur la photo.

Lors de l’inauguration officielle du nouveau Circuit Téléguidé St-Roch, on apercevait Martin Bourdon, Dek Hockey St-Roch, Pierre Vanier, Denis Valiquette, Coactionnaire et DG du CTSR, Yannick Bourdon, Dek Hockey St-Roch, Martin Perreault, Coactionnaire CTSR, Jean-Claude Perreault, Fondateur meubles JC Perreault, Emmanuelle Cyr et Yves Prud’Homme, Maire de Saint-Roch de l’Achigan.

Le Circuit Téléguidé St-Roch accueille présentement les amateurs de voitures téléguidées. Martin Bourdon et Yannick Bourdon, de Dek Hockey St-Roch, sont accompagnés de Martin Perreault, Coactionnaire CTSR et Denis Valiquette, Coactionnaire et Directeur Général du CTSR.

Michel Aumont a été nommé le nouveau président de Bitume Québec. Sur la photo, on aperçoit le président sortant, Martin Pelletier, en compagnie du nouveau président, Michel Aumont.

Les Impatients viennent en aide aux personnes ayant un problème de santé mentale par le biais de l’expression artistique. La toute première édition virtuelle de « Parle-moi d’amour Montréal » a amassé la somme de 300 000 $. Manon Gauthier, la présidente d’honneur, est en compagnie de Frédéric Palardy, DG des Impatients.

Les jeunes qui fréquentent l’école de la Relève d’Ali et les Prince*sse*s ont créé la chanson « Tiens ta garde », qui deviendra l’hymne officiel de l’organisme. Cette chanson de style hip-hop n’aurait jamais vu le jour sans la précieuse collaboration de l’auteure, compositrice et interprète Gaële. Sur la photo, on aperçoit Ali Nestor, fondateur d’Ali et les Prince.sse.s.