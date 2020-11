Milos Raonic passe en demi-finale à Paris

Le Canadien Milos Raonic a dû trimer dur, mais il a finalement réussi à atteindre le carré d’as au Masters de Paris-Bercy, vendredi, en France.

Le 17e joueur au monde a vaincu le tenace Français Ugo Humbert en trois manches de 6-3, 3-6 et 7-6 (7).

Pour l’emporter, le représentant de l’unifolié a été contrait de hausser son niveau de jeu lors du bris d’égalité du troisième engagement, lui qui était mené 5 à 1 à un certain moment de cette ultime étape de la rencontre. Il a notamment sauvé deux balles de match pendant le bris d’égalité, dont la première au terme d’un échange d’une trentaine de coups.

«Je ne dirais pas que ce point de match est la façon dont je veux jouer trop de points, a reconnu Raonic, sur le site web de l’ATP. J’ai essayé de trouver un moyen de passer à travers et j’ai eu un peu de chance, j’ai frappé quelques balles près de la ligne. Aujourd’hui, ç’a tourné en ma faveur.»

Raonic a usé de son puissant service tout au long de la partie. Il a réalisé un impressionnant total de 25 as. L’Ontarien de 29 ans a aussi sauvé cinq des six balles de bris auxquelles il a fait face.

En demi-finale, Raonic affrontera Daniil Medvedev, cinquième au monde et troisième tête de série de l’événement. Plus tôt dans la journée, le Russe a vaincu facilement l’Argentin Diego Schwartzman en deux manches de 6-3 et 6-1.

Auger-Aliassime poursuit en double

Éliminé dès le premier tour du tournoi en simple, le Québécois Félix Auger-Aliassime a aussi prolongé son séjour au Masters de Paris-Bercy, lui qui a atteint la demi-finale de l’épreuve de double.

En compagnie de son partenaire polonais Hubert Hurkacz, l’athlète de 20 ans a arraché une victoire de 4-6, 7-5 et 11-9 contre la paire australienne composée de John Peers et Michael Venus.

Au tour précédent, rappelons que le Québécois et son acolyte avaient surpris, jeudi, les grands favoris de cette compétition de double, soit Robert Farah et Horacio Zeballos. En demi-finale, Auger-Aliassime et Hurkacz ont maintenant rendez-vous avec Marcelo Melo et Lukasz Kubot, quatrièmes têtes de série.