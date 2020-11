Montréal: entraves sur le réseau autoroutier durant le week-end

La circulation sera perturbée par des entraves majeures sur le réseau autoroutier, durant la fin de semaine ensoleillée, dans le Grand Montréal.

L’autoroute 20 ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre, l’échangeur des autoroutes 13 et 40 et le pont Honoré-Mercier sont des secteurs à éviter, recommande Mobilité Montréal.

Au niveau de l’échangeur Turcot, on annonce la fermeture des bretelles menant de l’autoroute 15 dans les deux directions vers l’A-720 est de vendredi 22 h à lundi 5 h.

La bretelle qui mène du boulevard Pullman à la route 136 (vers le centre-ville) demeurera, elle, fermée jusqu’à mardi 5 h.

La desserte de l’autoroute 40 ouest entre l’autoroute 13 nord et l’entrée suivante sera fermée complètement, ce qui impliquera la fermeture par défaut de la bretelle menant de l’A-13 nord à l’A-40 ouest.

Le pont Honoré-Mercier connaîtra aussi une fermeture complète en direction de Kahnawake, avec circulation à contresens en direction de Montréal, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Pour sa part, l’autoroute 15 en direction sud sera partiellement fermée (2 voies sur 3) à la hauteur de L’Île-des-Sœurs, avant le pont de Samuel-De Champlain. La fermeture sera effective de vendredi 23 h à lundi 5 h.

À Brossard, la sortie 6 de l’A-10 en direction ouest sera également fermée durant la même période. Le même axe autoroutier sera fermé en partie à la hauteur du pont Victoria et la sortie 2, et ce, samedi et dimanche de 6 h à 20 h.

Enfin, sur le réseau municipal, la bretelle reliant le pont Jacques-Cartier à l’avenue De Lorimier en direction sud (vers le centre-ville) sera fermée de samedi 7 h à dimanche 19 h.