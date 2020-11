Outaouais: Des infirmières écœurées par leurs conditions de travail

Photo Courtoisie, FIQ-SPSO Des infirmières de l’Outaouais sont toujours sous le choc après l’imposition, le mercredi 4 novembre 2020, d’un décret ministériel par les autorités de santé régionales les forçant à travailler à temps plein. Elles étaient plus d’une centaine à manifester, le vendredi 6 novembre 2020, devant les hôpitaux de Hull et de Gatineau contre cette décision prise par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).