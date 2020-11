Pas de fête privée dans le garage

Les policiers de Montréal sont intervenus mercredi pour interrompre les préparatifs en vue d’une réception pouvant réunir plusieurs dizaines de personnes, bien à l’abri des regards et des autorités, dans un stationnement intérieur du quartier Côte-des-Neiges.

Les nombreuses photos obtenues par Le Journal suggèrent que les organisateurs de la fête, une noce selon certaines informations qui n’ont pu être confirmées hier soir, n’entendaient aucunement respecter les consignes sanitaires pour prévenir la propagation de la COVID-19, en pleine zone rouge.

Photo courtoisie

« Il y avait facilement 200 chaises, minimum. C’était gros ce qu’ils préparaient. Il y avait un camion rempli de vaisselle qu’ils étaient en train de décharger », raconte un témoin, qui a demandé à ne pas être identifié.

Photo courtoisie

Salle de fortune

Depuis quelques jours, le stationnement situé sur le boulevard Décarie était en voie d’être transformé en salle de réception de fortune, notamment à l’aide de décorations, de tapis et de dizaines de grosses plantes artificielles louées dans un commerce adjacent.

Photo courtoisie

« Ils avaient tout nettoyé le stationnement, les murs et les planchers, indique le témoin. On se demandait vraiment ce qui allait se passer-là. C’est plate de voir qu’un événement se préparait dans les circonstances. »

Photo courtoisie

De la nourriture, des bols de fruits et des bouteilles d’eau en bonne quantité avaient aussi été amenés sur place en vue des célébrations. La présence de boîtes d’ustensiles en plastique et plusieurs contenants de carburant pour alimenter des réchauds laissent aussi présager que plusieurs convives étaient attendus.

Photo courtoisie

La police intervient

Mercredi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel d’un citoyen inquiet devant ce déploiement et est intervenu pour démanteler les installations. « Plusieurs éléments sur place laissaient croire aux policiers qu’un événement festif était en préparation. Ces mêmes observations laissaient croire que le nombre de personnes attendues dépassait largement ce qui est permis présentement », a confirmé Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM.

Photo courtoisie

Sur place, une quinzaine de travailleurs qui participaient à l’aménagement des lieux ont été identifiés par les policiers.

Enquête en cours

Une enquête est en cours afin de déterminer qui sont les organisateurs de cet événement. Un rapport d’infraction général a été rempli et sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin qu’on puisse analyser le tout et évaluer si des amendes doivent être distribuées. Le SPVM et le Service de sécurité incendie se sont assurés du retrait des installations dans le stationnement.

Le propriétaire de l’immeuble n’a pas répondu à l’appel du Journal.

- Avec Jonathan Tremblay