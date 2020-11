Voyez les premières images du campus de l'UQTR à Place Fleur-de-Lys

L’UQTR et les propriétaires de Place Fleur-de-Lys ont officialisé, vendredi matin, l’aménagement d’un tout nouveau campus sur le site du centre commercial, qui axera sur l’enseignement des sciences psychosociales.

• À lire aussi: Un nouveau campus de l’UQTR ouvrira ses portes à Fleur de Lys

Les travaux d’aménagement des locaux du campus – qui prendront place où est le Sears - sont déjà commencés et les premiers étudiants, enseignants et membres du personnel y feront d’ailleurs leur entrée à l’été 2021.

Le recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Daniel McMahon, se réjouit de ce projet avec Trudel Alliance (propriétaire de Place Fleur-de-Lys), projet qui fera «rayonner» l’établissement d’enseignement.

Photo courtoisie

M. McMahon admet que les locaux actuels, situés au Complexe Bellevue sur l’avenue de Vimy, «freinaient nos possibilités de développements qui sont pourtant très présents dans la région».

«Ce nouveau site va permettre aux chercheurs, aux étudiants et aux diplômés de pouvoir mettre de l’avant-garde la qualité de nos programmes de psychoéducation dans un contexte d’intervention de proximité», fait-il valoir.

Il permettra également d’augmenter le nombre d’étudiants.

«Présentement ils sont 425 étudiants à Québec et ce projet-là va permettre de doubler la cohorte au baccalauréat et la maîtrise, et ainsi augmenter le nombre qui devrait être à 1000 par année sur ce campus», s’enchante le recteur.

Photo d'archives Stevens Leblanc

De son côté, William Trudel, de Trudel Alliance, se réjouit de pouvoir offrir un pôle d’éducation et de savoir, un élément qui était souhaité lors de la tenue d’une vaste consultation publique dans le cadre du redéveloppement de Place Feur-de-Lys.

«C’est un rêve qui se réalise pour nous aujourd’hui», lance-t-il.

Le chantier de réaménagement du centre commercial représente des investissements de 750 millions $, indique M. Trudel. Ces investissements se feront sur plusieurs années.

De ce montant, le projet de l’UQTR, qui concerne les rénovations et restaurations du magasin Sears, représente 25 millions $. Il faut ajouter un autre 4 millions $ qui seront investis dans les locaux du futur campus.