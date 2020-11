Un prof californien va être jugé pour menaces sur une responsable sanitaire

Un professeur de mathématiques californien lié au mouvement Boogaloo, milice d'extrême droite visant à déclencher une guerre civile, va être poursuivi pour des menaces répétées à l'encontre d'une responsable de la Santé publique à laquelle il reprochait d'avoir mis en place le confinement pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Alan Viarengo, 55 ans, qui enseignait dans un institut universitaire public du nord de la Californie, a été arrêté cet été à son domicile de Gilroy, où les policiers ont trouvé 138 armes à feu au total, des milliers de munitions et des explosifs.

D'après les enquêteurs, M. Viarengo est lié au mouvement Boogaloo, qui rassemble aussi bien des néonazis que des anarchistes d'extrême droite et veut renverser le gouvernement par une guerre civile. Ses sympathisants, dont certains projetaient d'enlever la gouverneure du Michigan et ont été arrêtés le mois dernier, se reconnaissent aux chemises hawaïennes qu'ils portent sur une tenue militaire.

Entre le mois d'avril et le mois d'août, Alan Viarengo a envoyé plus d'une vingtaine de lettres de menaces à Sara Cody, la directrice de la santé publique du comté de Santa Clara qui abrite notamment la Silicon Valley.

Ce comté avait été l'un des premiers aux États-Unis à instaurer un confinement en mars lors de la pandémie de COVID-19 et Mme Cody a toujours insisté sur la nécessité de limiter les déplacements et activités pour endiguer sa propagation.

«Tu vas payer le prix fort pour ta stupidité», menaçait l'une des lettres d'insultes expédiées par Viarengo. «Tu es finie... C'est terminé... Fais tes adieux», menaçait un autre courrier.

Le suspect a été présenté, jeudi, à un juge qui l'a convoqué devant un tribunal pour répondre de deux chefs d'accusation criminels: harcèlement et menaces sur un représentant de l'autorité publique.

«Les responsables publics font tout ce qu'ils peuvent, en ce moment, pour sauver des vies. Que quelqu'un menace la vie d'un responsable public qui fait son travail, pendant une pandémie qui plus est, c'est inadmissible», a déclaré à des médias locaux le procureur adjoint Montana Musso.

M. Viarengo a été remis en liberté sous caution jusqu'à son procès, prévu en janvier prochain, et a l'interdiction de détenir une arme à feu.