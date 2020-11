Vol d’outils et d’équipement de construction : comment se protéger?

Souvent mal éclairés la nuit et à l’abri des regards, les chantiers de construction peuvent être des mines d’or pour les voleurs. Le vol d’équipement est malheureusement fréquent et coûte cher aux compagnies de construction et aux assureurs. Juste au Canada, on estime que le vol d’outils et de matériaux de chantiers de construction représente 45 millions de dollars par année.

En plus d’occasionner des retards sur les chantiers, le nombre croissant de vols d’équipement de construction contribue à augmenter les primes d’assurance entreprise. C’est pourquoi la protection de ses véhicules lourds et de ses outils contre les malfaiteurs peut jouer un rôle important dans la rentabilité des projets de construction.

Ayant à cœur le succès des entreprises en construction, Promutuel Assurance donne ses conseils pour éloigner les voleurs des chantiers et de l’équipement qui s’y trouve.

Comment prévenir le vol d’équipement de construction?

Vous opérez une entreprise en construction? Vous savez à quel point votre équipement est précieux pour la réalisation efficace et profitable de vos projets. Adopter les précautions nécessaires pour prévenir le vol de vos véhicules lourds et de vos outils pourrait non seulement vous faire gagner du temps, mais aussi de l’argent.

Voici quelques conseils pour éviter les vols sur vos chantiers de construction et pour décourager les voleurs :

Sécurisation du chantier

Bien que cette démarche soit onéreuse, l’idéal est d’ériger une clôture autour de votre chantier. C’est encore aujourd’hui une solution efficace qui permettra de limiter les visiteurs non désirés sur les lieux et, ainsi, de réduire les risques de petits vols, par exemple des équipements portatifs, outils, matériaux, etc.

Installez un système d’éclairage de nuit qui couvre toute la superficie du chantier, si possible, ou du moins les zones d’entreposage de l’équipement.

Installez un système de caméras de surveillance et un système d’alarme relié aux services d’urgence. Assurez-vous que les caméras sont hors de la portée des voleurs. Vous pouvez apposer de l’affichage avec une mention que les lieux sont sous surveillance pour décourager les voleurs.

Retirez toutes les échelles donnant accès aux toitures.

Protection de l’équipement de construction

Le meilleur moyen d’éviter un vol sur les lieux d’un chantier est de ne pas laisser inutilement les équipements sur les lieux lorsque vous quittez. Toutefois, lorsque ce n’est pas possible, voici des conseils qui peuvent vous aider :

Cadenassez et verrouillez les coffres, les roulottes, les équipements motorisés, les remises et les cages contenant les matériaux et outils qui doivent rester sur le chantier.

Retirez et gardez sous surveillance ou à l’abri les clés des véhicules.

Pour prévenir le vol de votre équipement d’entrepreneur, à la fin de chaque journée, verrouillez les portières des véhicules.

Faites identifier vos véhicules et votre équipement lourd. Dotez-les aussi d’un système de repérage. Conservez un registre des codes d’identification et ayez un inventaire à jour de votre équipement et de tout ce qui se trouve sur le chantier.

Assurez-vous de bien documenter les informations suivantes pour chaque élément de votre équipement :

Le nom et la description

La marque, le modèle et l’année de fabrication

Le numéro de série

La date d’achat et une copie de la facture

Une photo et tout autre détail qui pourrait aider à son identification

Finalement, la collaboration de vos employés est essentielle pour prévenir le vol d’équipement. N’oubliez pas d’informer et de former le personnel déployé sur le chantier sur les précautions à prendre pour diminuer les risques de vol, que ce soit pour l’entreposage de l’équipement ou le protocole de fin du quart de travail.

Attention à l’achat d’équipement volé

Au moment de magasiner votre équipement de construction, prenez garde aux offres trop alléchantes. Pour freiner le commerce d’équipements volés, redoublez de prudence au moment d’acheter vos outils et votre machinerie lourde. Si vous achetez de l’équipement volé sans le savoir, vous risquez que votre équipement soit saisi par les autorités.

Pour réduire vos risques d’acheter de l’équipement volé, faites affaire avec un concessionnaire légitime. Si vous souhaitez faire vos achats sur un site de revente ou aux enchères, demandez la preuve d’achat auprès du vendeur, effectuez une vérification du numéro de série ou du NIP et demandez à votre poste de police local de vérifier qu’il n’a pas été volé. Vous pouvez vous-même faire une recherche auprès du Centre d'information de la police canadienne avec le numéro d'identification du véhicule (NIV) pour savoir si celui-ci a été rapporté volé.

Vols d’équipement de construction : êtes-vous couvert?

Si vous avez une compagnie en construction, vous savez sans doute que l’assurance entreprise est essentielle afin de protéger votre responsabilité pour les dommages matériels et physiques causés à autrui et d’assurer les outils, équipements et biens de votre entreprise.

Vous aimeriez savoir quel type d’assurance entreprise est adapté à votre secteur d’activité et à vos besoins? Contactez Promutuel Assurance et laissez-vous guider par un représentant qui saura vous offrir une assurance taillée sur mesure pour votre entreprise. Faites une demande de soumission dès maintenant pour réaliser vos projets de construction l’esprit en paix!