FORTIER, Denis



À Joliette, le 24 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Denis Fortier, tendre époux de Madame Gilberte Gohier Fortier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Gisèle (Claude Leduc), ses beaux-frères et belles-soeurs Pierrette Fortier, Alfred Gohier (Camille), Alice Gohier, Germain Gohier (Jocelyne) et Odette Gohier (Charles), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Côte-de-Liesse, St-Laurent, Qc, H4N 2N6,le jeudi 12 novembre de midi à 14h. Une liturgie de la Parole sera tenue à sa mémoire en la chapelle du complexe funéraire à 14h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.