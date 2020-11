OUIMET, Raymond



À Rosemère, le 1er novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Raymond Ouimet époux de Mme Yolande Ouimet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Chantal) et Lynda (Pierre), ses petits-enfants Rébecca, Nicolas et Émanuelle, sans oublier Bernard, sa soeur Gertrude, ses beaux-frères et belles-soeurs Jeannette (feu Philippe), Mariette (feu Léopold), Gaëtan (Ginette), Anne-Marie, Raymond (feu Michelle), Monique (feu Pierre-Paul), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 12 novembre de 18h à 21h et le vendredi 13 novembre dès 9h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même vendredi à 11h en l'église Sainte-Rose-de-Lima située au 219, boul. Ste-Rose, Laval et de là au cimetière paroissial.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire de plus une limite de 25 personnes présente dans la salle au même moment est requise.