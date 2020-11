LEMIEUX, Bernard



À Beauharnois, le 26 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Bernard Lemieux, époux de feu Lorraine Riendeau.Il laisse dans le deuil sa soeur Pauline (Jean-Claude Pitre), son frère Jacques (Lilianne Barrette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 14 novembre 2020 à 11h en l'église Saint-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Au lieu de fleurs, tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200