LAPOINTE, Monique

(née Boucher)



À Mascouche, le 3 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Monique Boucher, épouse de feu M. Gaston Lapointe.Elle laisse dans le deuil son fils Jacques (Liette Dufort), ses petits-enfants Karine (Kevin), Julie (Grégory), Marc-Olivier (Andréanne), ses arrière-petits-enfants Malika, Ishaan et Raphaëlle, son frère Denis, ses soeurs Lucille, Madeleine et Suzanne, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Julie le samedi 21 novembre à 13h.