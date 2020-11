PITRE, Gérard



À St-Rémi, le 23 octobre 2020 est décédé à son domicile M. Gérard Pitre, à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie pulmonaire, époux de Mme Solange Lefebvre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christian (Jocelyne), Hélène (Daniel) et André (Isabelle), ses petits-enfants Corey, Marilyn, Simon Morand, Alexandra, Mathieu, Florence et Rosalie Pitre, sa soeur Rosina, ses nombreux frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 14 novembre de midi à 15h30. Une cérémonie suivra en la chapelle du complexe en privé.Un merci à l'ensemble de l'équipe du CLSC Jardin du Québec de St-Rémi, à l'infirmière Cynthia Mercier et Jasmin Bombardier inhalothérapeute pour les bons soins prodigués.