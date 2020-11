COMTOIS, Joseph Roland

À Repentigny, le 31 octobre 2020, est décédé accidentellement à l'âge de 91 ans et 8 mois monsieur J. Roland Comtois, époux de feu Huguette Desrosiers.Il laisse dans le deuil ses deux filles Ninon (Dwayne Robinson) et Louise (Richard Miron), ses deux fils Richard (Danielle Labelle) et Robert (Line Mérette), ses petits-enfants Caroline, Jean-Philippe (Stéphanie), Émilie (Gabriel), Olivier (Andrée-Anne), Geneviève, Marie-Pier, Alexandre et Maxime, son filleul Christopher (Sara), ses arrière-petits-enfants et de nombreux parents et amis.Sa profession d'ingénieur lui permit de participer à l'urbanisation de la Ville de Repentigny dans les années 1950. Il fut aussi un des fondateurs de l'hôpital Pierre-Le Gardeur. À titre de député fédéral, il a contribué entre autres, à la création de l'Ile des Moulins et à la réalisation de l'autoroute 640. Il participa aussi à la création du réseau des centres de la petite enfance de sa région.Petit dernier d'une famille de 15 enfants, il était le fils de feu Arthur Comtois et de feu Aurore Charlebois.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 novembre au Complexe funéraire Charles E. Rajotte, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le samedi 14 novembre de 10 h à 11 h. En toute intimité, une liturgie de la Parole sera célébrée à 11 h à la chapelle du complexe funéraire,