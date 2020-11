RENAUD, Maurice



Au CHSLD des Pays d'en Haut, le 25 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Maurice Renaud. Il est le fils de feu monsieur René Renaud et de feu madame Donalda Fromant.Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Andrée; ses enfants : René (Danielle) et Sonia ; ses 3 petits-enfants : Nicolas, Catherine et Isabelle ; ses frères : Gilles et Marc ; ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il rejoint ses frères et sa soeur.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Pays d'en Haut pour les bons soins prodigués.