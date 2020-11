BLAIS, Micheline



À la douce mémoire de Micheline Blais, décédée le 2 mai 2020 au Centre Henriette-Céré à Saint- Hubert, à l'âge de 75 ans. Elle était la fille de feu Alma Hébert et de feu Bruno Blais.Elle laisse dans le deuil son frère Pierre (Valerie); sa soeur Lise(tte) (feu Jacques Ladouceur); sa nièce Jennifer; son neveu Garen (Melanie); ses petits-neveux Cole, Rowan, Aiden et Zavi; ses petites-nièces Jordis et Nessa; sa marraine Hélène Blais (feu Nicholas Zambellis et feu André Desaulniers), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité à la Chapelle du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges le 24 octobre dernier.À tous les anges dévoués qui ont pris soin de Micheline, un immense MERCI de la part de sa famille.