GODBOUT, Yves



Entouré de ses proches à Longueuil, le 2 novembre 2020, est décédé Yves Godbout à l'âge de 75 ans.Nous nous rappelons d'Yves comme étant un homme attachant, authentique, loyal et intelligent. Sa générosité, son sens de l'humour et son attitude positive exemplaire l'ont démarqué jusqu'aux derniers moments de sa vie.Il laisse dans le deuil son épouse adorée Hélène Garneau, ses filles chéries Isabelle (Alejandro), Chantal (Louis) et Geneviève (Luc), ses petits-enfants Alexis, Marianne, Maxim et William, son frère Laurent (Yvette), ses soeurs Édith, Christiane et Suzanne (Gervais), ainsi que de nombreux parents et amis.Merci au personnel de l'hôpital Pierre-Boucher et du CLSC pour leur dévouement et pour leur accompagnement chaleureux dans l'acte de l'aide médicale à mourir.Un don peut être fait à la Société canadienne du cancer en l'honneur d'Yves.Pour envoyer un message, la famille se fera un plaisir de vous lire à :avis-de-deces/yves-godboutDû aux circonstances actuelles, ses funérailles seront célébrées en toute intimité le 9 novembre. Merci d'être en pensées avec nous.