BOUDRAULT, Annette



De Charlemagne, le 27 mars 2020 à l'âge de 91 ans et et sept mois, est décédée Madame Annette Boudrault Fredette, épouse de feu Gilbert Fredette.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel, ses petits-fils, Benoît Foucault (Claudine Garand) et Emmanuel Boucher, ses arrière- petits-fils Samuel, Olivier et William Foucault, son frère Marcel (feu Rosanna Duchesne), sa belle- soeur Lise Tremblay (feu Gaston Boudrault) , sa belle-soeur Jeannette Hamelin (feu Lucien Boudrault), tous ses neveux et nièces qui l'ont choyée de son vivant, ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es).À sa demande il n'y aura pas d'exposition. Une messe sera célébrée en présence des cendres (sans fleur) le 13 novembre 2020 à l'église St- Simon-et-Jude à Charlemagne, ou les parents offriront les condoléances à la famille à 10h, les funérailles suivront à 11h.Étant donné des mesures demandées par la santé publique seulement 25 personnes seront permises.Nous vous remercions de votre compréhension.