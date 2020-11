7 films pour comprendre les États-Unis

Pandémie, manifestations sur fond de tensions raciales, campagne présidentielle mouvementée, soirée d’élection angoissante... Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour le peuple américain, qui semble plus divisé que jamais au lendemain d’une élection présidentielle riche en rebondissements qui laissera assurément des traces. Voici sept films à voir ou à revoir pour mieux comprendre les États-Unis d’aujourd’hui.

Les marches du pouvoir (2011)

Photo courtoisie

Dans ce thriller politique réalisé par George Clooney, l’acteur canadien Ryan Gosling incarne un jeune conseiller politique idéaliste qui reçoit le mandat d’orchestrer la campagne électorale des primaires à l’investiture démocrate pour le gouverneur de la Pennsylvanie (joué par Clooney). Mais alors que la lutte s’annonce particulièrement serrée dans l’Ohio, le jeune stratège se fait piéger par le directeur de campagne du camp adverse. Manipulation, manigances et mensonges sont au menu de ce film qui dépeint habilement les dessous de la politique américaine.

Vice (2018)

Photo courtoisie

Il a beaucoup été question de l’hallucinante transformation physique de l’acteur Christian Bale lors de la sortie de ce drame politique d’Adam McKay (The Big Short) qui relate la vie et la carrière de l’ancien vice-président des États-Unis Dick Cheney. Mais en s’intéressant au parcours de ce controversé politicien qui a œuvré aux côtés de George W. Bush pendant ses deux mandats à la Maison-Blanche, de 2001 à 2009, Vice brosse un portrait peu reluisant du Parti républicain.

Les Sept de Chicago (2020)

Photo courtoisie

Même s’il relate des événements qui se sont déroulés il y a plus de 50 ans, ce nouveau drame politique du brillant scénariste et réalisateur Aaron Sorkin (The West Wing) aborde les mêmes problèmes de racisme systémique et de violence policière que ceux qui ont fait les manchettes depuis des mois aux États-Unis. Le film retrace le procès de sept activistes qui ont manifesté contre la guerre du Vietnam, à la fin des années 1960.

La haine qu’on donne (2018)

Photo courtoisie

Difficile de parler des États-Unis de 2020 sans évoquer les tensions raciales qui ont rongé le pays depuis l’assassinat de l’Afro-Américain George Floyd par un policier de Minneapolis, au printemps dernier. Les problèmes de violence policière et de racisme systémique aux États-Unis ont souvent été abordés au cinéma au cours des dernières années, mais rarement de façon aussi juste et réaliste que dans ce film de George Tillman Jr.

Une femme d’exception (2018)

Photo Storyteller Distribution Co

La fin de la campagne présidentielle américaine a été marquée par le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg, qui a siégé pendant plus d’un quart de siècle à la Cour suprême des États-Unis. Ce drame biographique de la réalisatrice Mimi Leder relate le parcours de cette juriste progressiste et féministe qui a lutté toute sa vie pour l’égalité des sexes.

Milk (2008)

Photo courtoisie

Sean Penn a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 2009 pour sa performance dans ce film du cinéaste Gus Van Sant, qui se penche sur la vie de Harvey Milk, un des premiers politiciens américains à avoir déclaré publiquement son homosexualité. Milk a été assassiné à San Francisco en 1978 après avoir milité longtemps pour les droits civiques de la communauté LGBTQ.

Totally Under Control (2020)

Photo courtoisie

Tous les observateurs s’entendent pour dire que Donald Trump a perdu beaucoup de points dans sa campagne électorale avec sa gestion « catastrophique » de la pandémie de COVID-19. Tourné en secret au cours des derniers mois, ce documentaire du cinéaste oscarisé Alex Gibney et de la réalisatrice Ophelia Harutyunyan recense toutes les erreurs commises par le gouvernement américain dans sa façon de lutter contre ce virus, qui a coûté la vie à plus de 230 000 personnes à ce jour aux États-Unis.

Tous ces films sont accessibles sur des plateformes de diffusion en ligne (Netflix, Amazon Prime) ou en vidéo sur demande (Club illico, iTunes, etc.).