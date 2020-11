CAPPADOCIA, Monique

(née St-Louis)



À Montréal, le 1er novembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Monique St-Louis Cappadocia, épouse de feu Joseph Cappadocia.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Gilles), Diane (Cesare), Michel, Richard (Francine), Sylvie (Éric), Lyne (Manuel) et Lynda (Karl), ses 9 petits-enfants Vincent, Marie-Jeanne, Ismaël, Thamanaëlle, Vanessa (Michael), Léa, Philippe (Malika), Louis-Joseph, Katherine, son arrière-petit-fils Nico, ses soeurs Lise et Louise (Yvon) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances mardi le 1er décembre de 11h à 15h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le même jour à 16h à l'église Sainte-Catherine-Labouré située au 9370, rue Clément à Lasalle.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Montréal, de l'Institut thoracique de Montréal (CUSM) ainsi que du CLSC Lasalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don aux fondations de ces établissements serait apprécié à la mémoire de Monique St-Louis Cappadocia.