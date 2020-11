GAGNON, Roland



À Saint-Jérôme, le 27 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Roland Gagnon, époux de Mme Jeanne D'Arc Brunet.Maintenant auprès de sa fille Sylvie, il laisse dans le deuil sa fille Suzanne, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 novembre de 13h à 16h au salon de la :Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus, une limite de 25 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.