CHIASSON, Denise



À Terrebonne, le 20 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Denise Chiasson, épouse de feu de M. Charles Laforge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Hélène), Jacques, Louise (Jacques) et Michel (Rachel), ses petits-enfants (conjoints(es), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Marthe (Fernand), neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre 2020 de 13h à 17h au :TERREBONNE (secteur La Plaine)Propriétaire secteur Rive-NordPatrick Lajeunesse 514-770-9770