LAVALLÉE, Suzanne



Subitement à son domicile de Bromont, le 3 novembre 2020 à l'âge de 62 ans est décédée madame Suzanne Lavallée, autrefois de Boucherville.Elle laisse dans le deuil ses filles Mylène et Célia, ses frères Bernard (Donna Wood), Gérald (Line Baril), son conjoint Richard Couture, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le vendredi 13 novembre de 18 h à 21 h et samedi 14 novembre de 9 h 30 à 10 h 30. Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 14 novembre à 10h30 en la chapelle du