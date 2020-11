RENAUD, Michel



Grand joueur de hockey en Outaouais, il a remporté la coupe Mémorial, décernée à la meilleure équipe Junior au pays en 1972 avec les Royals de Cornwall. Michel est décédé le 30 octobre 2020, à l'âge de 68 ans. Il était l'époux de Robin Lyn Oldfield et le fils de feu Henri Renaud et de feu Annette Lemay. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants: Isabelle Renaud (Olivier), Marie-France Blais (Jonathan), Benoit Cadieux (Debbie) et Marc Cadieux (Sylvie); ses petits-enfants: Nicolas, Ève, Mathilde et Clémence Michelle. Il laisse également ses soeurs et son frère: Céline (Jaune), Monique (Ronald) et Claude (Sylvie) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses frères Pierre (Irène) et Jean (Berthe).Afin de respecter les consignes gouvernementales sur la COVID-19, une cérémonie aura lieu dans l'intimité familiale. Pour ceux et celles qui désire voir la cérémonie en direct, un lien sera disponible dans l'avis nécrologique du site web de la Coopérative funéraire de l'Outaouais. Une célébration en son honneur avec ses ami(e)s et ses proches aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de charité qui lui tenait à coeur : les Amputés de guerre - Québec.comment-donner/faire-un-don/La famille aimerait remercier Dr Makuza et son équipe pour les bons soins prodigués.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à :