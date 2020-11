PRINCE, Yvon



À Montréal, le 31 octobre 2020, à l'âge de 76 ans est décédé Monsieur Yvon Prince, fils feu Gérard Prince et de feu Rose Anna St-Onge, époux bien-aimé de Maureen Graveline.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Denise, Hélène et Gisèle, ses neveux et nièce ainsi que de nombreux parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.