CUILLERIER, René



À Salaberry-de-Valleyfield, le 31 octobre 2020, à l'âge de 89 ans est décédé M, René Cuillerier, époux de feu Mme Suzanne Lefebvre, anciennement de St-Zotique.M. Cuillerier laisse dans le deuil ses filles Chantal (Marc Wilson) et Lyne Marilou, ses petits-enfants Géraldine, Gabrielle, Simone et Antoine, ses frères et soeurs Thérèse, Monique, Lise, Diane, Robert et Rolland ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis. Il rejoint ses frères et sa soeur.La famille recevra les condoléances samedi le 14 novembre de 11h à 13h45, au:www.emontpetit-fils.ca.Les funérailles auront lieu samedi le 14 novembre 14h en l'église St-Zotique situé au 1172 rue Principale St-Zotique. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Nous vous rappelons que selon les règles de la santé publique du Québec en vigueur, seules les personnes portant le masque seront admises à l'intérieur du complexe et/ou l'église et qu'un nombre limité de personne peuvent être accueilli simultanément lors de la période de condoléances.La famille vous invite à faire des dons à la fondation des maladies du cœur www.coeuretavc.ca et/ou à l'hôpital du Suroit en souvenir de M. Cuillerier.