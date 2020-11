RAYMOND, Rejean



À Saint-Jérôme, le samedi 24 octobre 2020 est décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur Rejean Raymond. Il laisse dans le deuil sa fille Diane, ses petits-enfants Amélie (Ellyn), Magalie (Timothée) et Olivier (Virginie), ses arrière-petites-filles Léa-Rose et Kluane, son frère Réal (Huberte), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au:(LES SENTIERS)2480 BOUL DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le samedi 14 novembre 2020 à 13h00. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.