COLIN, Maurice



À Laval, le 28 octobre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Maurice Colin, époux de Cecilia Carrera.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick, son beau-fils Pablo et leurs conjointes Lucie et Colleen, ainsi que ses trois petites-filles, Valérie, Veronica et Sabrina.La famille recevra les condoléances le samedi 21 novembre 2020 de 14h00 à 18h00, ainsi que le dimanche le 22 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le dimanche le 22 novembre 2020 à 17h00 en chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Villa Ste-Rose pour leur soutien et les bons soins prodigués.