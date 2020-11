Alerte COVID est «un succès», selon le ministre Eric Caire

Sur environ 32 600 Québécois déclarés positifs le mois dernier, seulement 1200 d’entre eux ont utilisé l’application Alerte COVID pour avertir les autres utilisateurs croisés sur leur chemin d’un contact avec une personne infectée.

Depuis le déploiement de l’application fédérale au Québec, ce sont plus précisément 1233 personnes infectées qui ont réclamé une clé à usage unique, qui permet, sur son téléphone intelligent, de se déclarer contaminé.

De ce nombre, 1174 ont suivi la procédure jusqu’au bout en saisissant, dans l’application Alerte COVID, le code obtenu, afin d’aviser les autres utilisateurs qui ont été à proximité au cours des 14 derniers jours de leur exposition au virus.

En pourcentage, cela signifie que moins de 4 % des 32 597 Québécois infectés le mois dernier ont installé, puis utilisé correctement l’application.

«Ce n’est pas beaucoup sur le lot, c’est vrai. C’est sûr qu’on aimerait ça, qu’il y en ait plus», a reconnu le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire, lors d’un entretien exclusif avec notre Bureau parlementaire.

Photo Stevens Leblanc

Mais le ministre préfère «regarder le verre à moitié plein» : depuis que son gouvernement a adopté l’application, 1174 Québécois ont volontairement posé un geste qui a permis d’en alerter plusieurs milliers d’autres, a-t-il souligné.

Le ministre Caire se réjouit surtout de constater que ceux ayant reçu un test positif ont su bien utiliser l’application.

Au moment où le gouvernement Legault commençait à envisager plus sérieusement l’adoption d’Alerte COVID, l’Ontario, qui était alors la seule province à utiliser l’application, avait déjà distribué plus de 500 clés à usage unique, mais seulement une centaine avaient été utilisées.

«On avait identifié ça comme un enjeu, se souvient M. Caire. On s’était dit : on n’a pas juste l’enjeu que les gens téléchargent l’application, on a l’enjeu que les gens se servent de la clé à usage unique une fois qu’ils ont un test. [...] Si t’as l’application et que tu ne rentres pas la clé quand tu as un test, bien ça ne donne rien, l’application est inutile.»

Photo Stevens Leblanc

Avec un taux d’utilisation des clés à usage unique de 95 % chez les Québécois infectés, «c’est un succès», considère M. Caire.

5 millions de téléchargements

En raison des paramètres de confidentialité élevés de l’application, impossible de savoir avec précision combien de Québécois ont installé l’application sur leur téléphone.

On sait toutefois que plus de 5 millions de Canadiens l’ont téléchargée depuis la fin juillet. Au début octobre, Ottawa rapportait 3,5 millions de téléchargements.

Jusqu’à maintenant, plus de 2800 Canadiens ont entré une clé à usage unique dans l’application afin d’avertir les autres qu’ils avaient reçu un résultat positif après un test de dépistage.