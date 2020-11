TOUTANT, Paul



À Montréal, le 13 octobre 2020, soudainement à l'âge de 77 ans, est décédé M. Paul Toutant. Il va rejoindre son fils Richard et sa mère Simone.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Richard), ses petits-enfants Mélinda, Alicia et Benjamin, sa soeur Mireille et amis.Né à Malartic, Québec en 1942, Paul a travaillé un peu partout au Canada. Après ses études de machiniste à l'Institut technique Aviron, il a travaillé pour Bombardier, GE et a terminé sa carrière à la Défense nationale. Paul était par ailleurs un grand amateur de la nature, de la pêche, du vélo, de ski, de photographie et des trains.L'hommage a eu lieu en présence de sa famille immédiate le 20 octobre 2020 à la résidence funéraire :POINTE-CLAIREVos messages seront grandement appréciés :