LORRAIN, Claude



À son domicile à Laval, le 3 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Claude Lorrain, époux de Mme Lilas Duvert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Pierre Larouche), Rachel, Lorraine ainsi que leur mère Angéline Laurin, sa belle-fille Priscilla Dionne, ses petits-enfants Olivier (Myriam), Sarah (Guy), Félix et Roxanne (Charles), ses arrière-petites-filles Ella et Lily-Rose, son frère Jacques (Solange), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 novembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon la même journée à 20h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix en l'honneur de Claude.