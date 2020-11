MONTPETIT, Agathe



De Beauharnois, le 1 novembre 2020 à l'âge de 101 ans, est décédée Mme Agathe Montpetit, épouse en première noce de feu Médéric Deschamps et en deuxième noces de feu Joseph Cécyre.Elle laisse dans le deuil ses filles: Rachel (Jean-Guy) et Francine (Roger), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Guy Montpetit, sa soeur Carmen Brazeau, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles se feront ultérieurement. Elle reposera au columbarium du complexe funéraire. Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil- Soulanges www.mspvs.orgSTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200