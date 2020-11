CAE: un prêt de 30 millions $ pour le développement de matériel médical

Le gouvernement provincial a accordé samedi un prêt de 30 millions de dollars à l’entreprise québécoise CAE pour la poursuite de ses activités de recherche et de développement dans le secteur médical.

Ce financement permettra le développement de matériel médical, tels que de nouveaux simulateurs de patients, des simulateurs gériatriques et pédiatriques, des plateformes pour la formation en gestion des voies respiratoires et la simulation de la colonne vertébrale, des produits pour les fabricants d’équipements ainsi que de nouveaux modules pour simulateurs de chirurgie et de matériel médical.

Cette deuxième phase du projet Genèse, qui avait été lancé en 2009, est évaluée au coût de 82,4 millions de dollars.

« Grâce à son projet Genèse, CAE participe de plus à l’effort collectif de production de matériel médical en fabriquant des respirateurs nécessaires pour combattre la COVID-19 », a déclaré dans un communiqué le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Pour la première phase du projet, le gouvernement québécois avait accordé un prêt de 70 millions de dollars, ce qui avait permis la mise en marché de produits interactifs pour la formation des professionnels de la santé.

« Nous allons continuer à développer des technologies de même que des produits et services offrant la chance aux professionnels de la santé de se préparer et de pratiquer de façon sécuritaire pour les patients », a affirmé dans un communiqué Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

Près de 50 emplois seront créés dans la région de Montréal avec cette initiative.