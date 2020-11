MASSARELLI, Armand



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Armand Massarelli. Il est décédé subitement le 7 octobre 2020 à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claudette Lorion, son fils Eric (Barbara), sa petite-fille Martine (Harry), son fils Steve (Amanda); les enfants de Claudette: sa fille Sylvie, son petit-fils Gevrai (Madeleine), ainsi que son fils Pascal (Elise) et ses 3 petits-fils, Lucas, Samuel et Ethan. Il était aussi le frère de: feu Frank (Judy), Mary (Nick) Greco, feu Tony (Ruby), John (Fernande), feu Paul (Evelyn), Peter (Anna), et ses nombreux amis.Armand était un homme de peu de mots, qui était toujours prêt à venir en aide à ses amis.La famille recevra parents et amis au complexe:le samedi 14 novembre de 14h à 17h.Nous aimerions remercier le personnel de l'hôpital Fleury pour leurs soins.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada ou à La Fondation canadienne du rein.