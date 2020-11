BOISCLAIR, Jean-Paul



À Saint-Sauveur, le 31 octobre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Jean-Paul Boisclair, époux de Mme Lucille Pagé.Outre son épouse Lucille, il laisse dans le deuil ses enfants Claire (Jean-Yves), Francine (feu Gilles), Michel (Micheline), feu Serge (Danielle), Gaétan (Danielle), Jacques et Alain, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 14 novembre 2020 à 14h à l'Église de Saint-Sauveur. Il reposera ensuite au Cimetière de Saint-Sauveur.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.