LEBLOND, Maurice



Le 28 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Maurice Leblond, époux de madame Louise Chevalier.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Daniel (France) et Patrick (Nathalie), ses petits-enfants, Nicolas et Sandrine, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que ses nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 15 novembre 2020 de 14h à 17h. Une liturgie suivra au salon à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.