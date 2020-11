LEWIS, Maureen (née Gagné)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès Maureen Lewis (née Gagné) de Vankleek Hill, On, anciennement de Montréal, survenu paisiblement, à la résidence Prescott Russell, le vendredi 30 octobre 2020, à l'âge de 78 ans.Fille bien-aimée de feu Victor Gagné et de feu Elizabeth Riley, mère aimante et attentionnée de Shawn (Tanya), chère soeur de Jacques Gagné de Montréal.Maureen aimait passer son temps avec sa famille. Elle chérissait également ses chats et ses chevaux.En raison des circonstances actuelles. Un service familial privé aura lieu au :151 RUE BOND, VANKLEEK HILL, ON. (866) 678-2001Des dons à la mémoire de Vankleek Hill Meals on Wheels, Box 933 Vanleek Hill, ON K0B 1R0 ou à la Vankleek Hill Food Bank-CAFE Fund Box 23, Vankleek Hill, ON K0B 1R0 seraient appréciés.Pour exprimer vos condoléances, faire un don ou planter un arbre du souvenir pour Maureen, veuillez consulter le site :