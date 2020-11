MOREAU, Yvette



À St-Hyacinthe, le 21 octobre 2020 est décédée à l'âge de 98 ans, mademoiselle Yvette Moreau, native de Contrecoeur et elle a demeurée une grande partie de sa vie à St-Amable.Elle laisse dans le deuil ses frères feu Julien et Hector Moreau ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 13 novembre 2020 de 18h à 21h et samedi de 8h à 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 14 novembre 2020, à 10h en l'église Ste-Trinité à Contrecoeur et de là au cimetière de Contrecoeur.