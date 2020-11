BOULET, Micheline



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Micheline Boulet, le 31 octobre à l'âge de 65 ans, après un long combat qui s'est terminé dans la sérénité et la dignité, à la Maison Adhémar-Dion.Elle laisse dans le deuil ses filles: Natacha (Eric) et Hélène, sa soeur Denise (J-G Lacelle), son frère Yvon (Lynda), ses petits-enfants Alexandre et Oksana, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles les funérailles seront célébrées en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion. Chaque petit don fait une différence !