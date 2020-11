[EN DIRECT 7 NOVEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous trouverez ici, au fil de la journée, toutes les nouvelles concernant la crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

MONDE

Cas: 49 382 879

Décès: 1 243 789

CANADA

Cas: 253 474; 112 189 au Québec

Décès: 10 420; 6403 au Québec

Toutes les nouvelles du samedi 7 novembre 2020

8h12 | COVID-19: Ottawa s’apprête à embaucher des distributeurs pour le vaccin.

Les entreprises qui sont intéressées à livrer et stocker le vaccin contre la COVID-19 ont été invitées à se signaler auprès du gouvernement fédéral, a fait savoir Ottawa dans un avis publié vendredi.

Les fournisseurs devront se préqualifier avant d’être sélectionnés par le gouvernement. Cette étape permet de limiter les intérêts avant d’émettre des contrats, a indiqué Global News.

Selon l’avis, le gouvernement fédéral recherche une ou plusieurs entreprises « pour fournir une large gamme de services logistiques et de soutien de bout en bout, au fur et à mesure des besoins, pour l’exécution de la stratégie logistique des vaccins contre la COVID-19 », a précisé le média.

Les entreprises intéressées devront prouver qu’elles sont capables de se déployer dans tout le pays dans un délai de 48 heures.

Les fournisseurs devront être opérationnels dès le 15 décembre, alors qu’il « est prévu que les vaccins seront disponibles auprès des fabricants de manière progressive à partir du premier trimestre de 2021 et se poursuivant jusqu’en 2022 », est-il mentionné dans l’avis selon Global News.

7h58 | Iran: plus de 9000 cas en 24 h, un record et de nouvelles restrictions.

AFP

L’Iran a annoncé samedi un énième record de plus de 9000 contaminations au coronavirus en 24 heures dans le pays, le plus touché au Moyen-Orient, et de nouvelles restrictions pour les commerces.

Les autorités ont enregistré ces dernières 24 heures 9450 nouvelles infections, et 423 décès, après avoir recensé plus de 8000 cas quotidiens ces six derniers jours.

Le bilan total de l’épidémie en Iran s’élève désormais à 673 250 contaminations, dont 37 832 morts, selon le ministère de la Santé.

Face à la recrudescence de l’épidémie, le président iranien, Hassan Rohani, a annoncé de nouvelles mesures de restriction pour contenir le virus lors d’une réunion de l’unité de lutte contre l’épidémie.

Les commerces non essentiels comme les centres commerciaux, les petits commerces, les cinémas et les salles de sport devront fermer à 18 h heures tous les jours à partir de mardi, et ce pendant un mois, a annoncé samedi M. Rohani lors d’une allocution télévisée.

7h56 | Six pays ont rapporté des cas de COVID-19 chez des visons.

AFP

Six pays, dont le Danemark et les États-Unis, ont jusqu’à présent fait état de cas de COVID-19 dans des élevages de visons, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dimanche.

« À ce jour, six pays, à savoir le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, l’Italie et les États-Unis ont rapporté des cas de SRAS-CoV-2 chez des élevages de visons auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale », a indiqué l’OMS dans un communiqué.

Cette annonce intervient après que la première ministre danoise Mette Frederiksen a annoncé mercredi l’abattage de la totalité des plus de 15 millions de visons du pays, affirmant qu’une version mutée du SARS-Cov-2, qui pourrait menacer l’efficacité d’un futur vaccin, avait été transmise par ces animaux à douze personnes.

La mutation d’un virus est banale et souvent anodine, selon la communauté scientifique. Mais dans le cas de cette souche, appelée « Cluster 5 », elle implique, d’après les premières études, une moindre efficacité des anticorps humains, ce qui menace la mise au point d’un vaccin contre la COVID-19.

« Les premières observations suggèrent que la présentation clinique, la gravité et la transmission des personnes infectées sont similaires à celles des autres virus du SRAS-CoV-2 en circulation », relève l’OMS.

4h30 | Certains animaux peuvent attraper la Covid-19 et les visons peuvent même contaminer l’Homme. Mais il n’existe pas de preuve à ce stade que ce saut entre espèces aggrave l’épidémie, selon les scientifiques, prudents, mais vigilants après les annonces spectaculaires du Danemark.

AFP

0h00 | Sur environ 32 600 Québécois déclarés positifs le mois dernier, seulement 1200 d’entre eux ont utilisé l’application Alerte COVID pour avertir les autres utilisateurs croisés sur leur chemin d’un contact avec une personne infectée.