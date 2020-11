DESHARNAIS, Gilles "Gillo"



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du pilier de notre famille M. Gilles Desharnais "Gillo", décédé le 9 octobre 2020 à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Poitras, ses enfants adorés feu Rosane (Martin Roy), Simon et Mathieu (Martine Caron), ses amours de petits-enfants Pénélope (Danny Murphy), Victor (Marie-Ève Lawton), Justin (Marie-Laurence Caza), Félix (Léa Sauvé), Charlie (Tristan Peterson), Nathan et Léo.Il laisse également dans le deuil ses soeurs bien-aimées Lise (Marcel Longpré), Danielle (Pierre Laferrière), ses belles-soeurs Jacqueline et Francine Poitras, son beau-frère Claude Marien, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et amis.Remerciement spécial à Judith Germain (infirmière en palliatif) et tous ceux qui nous ont plus que soutenus durant les derniers moments.Selon sa volonté, il n'y aura aucune exposition ni funérailles. La famille se réunira à sa mémoire, en privé.