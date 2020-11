LEGAULT, Pierre



À l'hôpital de La Malbaie est décédé Monsieur Pierre Legault le 23 septembre 2020 à l'âge de 87 ans.Il était résident de St-Irénée dans Charlevoix depuis 1990, autrefois de Montréal.Fils de feu Marguerite Lefebvre et de feu Léopold Legault, il laisse dans le deuil, ses enfants, Michel, Marie-France (Daniel Santerre), ses petits-enfants Catherine et Cassandre Santerre, ses soeurs Lise et Micheline (Jean-Pierre Deschamps) et son frère Claude (Ginette Béland).Un service funèbre sera célébré dans la Paroisse de St-Laurent, ville St-Laurent, le 13 novembre à 11h00. Une heure avant la cérémonie, parents et amis pourront rencontrer la famille à l'entrée de l'église.Les restrictions sanitaires s'appliqueront. Masques et distanciation seront exigés. L'inhumation se fera immédiatement suivant la messe dans le lot familial à l'arrière de l'église.Pierre a été du premier groupe technique à l'ouverture de TVA où il œuvra pendant plus de 30 ans. A sa retraite, il se consacra entièrement à son passe-temps favori, soit la peinture et en fit son gagne-pain durant les 30 années suivantes. Son talent fut reconnu lors de différentes expositions. Il laisse de nombreux souvenirs à travers l'Amérique et même l'Europe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur.