McCANN (née Marier), Yvette



À Laval, le 31 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Yvette Marier, épouse de feu Guy McCann.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Marie-France), Lynn et Ronald (Johanne), ses petits-enfants Véronic, Stéphanie, Nicolas, Olivier et Laurence, ses arrière-petits- enfants Jayden, Mikaela, Mason, Kaily et Tristan, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parent et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, une messe sera célébrée le jeudi 12 novembre 2020 à 11h en l'église Saint-Elzéar, 16 boul. Saint-Elzéar, Vimont, Laval, et de là au cimetière Ste-Rose de Laval.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison des circonstances actuelles, un maximum de 25 personnes sera admis dans l'église.