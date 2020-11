PRUD'HOMME-GAUDREAU,Rita



À Laval, s'est éteinte paisiblement, entourée de membres de sa famille, le vendredi 30 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 8 mois, dame Rita Prud'homme-Gaudreau, elle était l'épouse bien-aimée de feu Valère Gaudreau, la fille de feu Justine Surprenant et de feu Léopold Prud'homme.Elle laisse dans le deuil quatre enfants : Louise (Pierre Dufort), Ginette (Sylvain Lessard), Gilles (Diane Brunet) et Guy, trois petites-filles Mélanie (Maxime), Martine et Roxane (Mike), deux arrière-petits-fils Euan et Zac, son frère Antoine Prud'homme (Carole Lamoureux), autres parents ainsi que ses deux bonnes amies dame Thérèse Riopel-Lessard et dame Claudette Glénisson (Gilbert).Afin d'accompagner Rita à son dernier repos, la famille sera présente au Mausolée St-Martin édifice situé derrière le complexe funéraire :le samedi 14 novembre 2020, de 14 heures à 16 heures, à la salle St-Pierre. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16 heures.Des remerciements spéciaux sont adressés à tout le personnel de la belle famille du CHSLD Résidence Riviera à Laval, à l'extraordinaire équipe médicale, ainsi qu'à toutes les personnes aidantes qui ont côtoyé Rita et ses proches pour leur soutien et les bons soins prodigués, ce qui lui a permis de demeurer heureuse et sereine jusqu'à sa fin de vie.Des marques de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à un organisme ou à une fondation de votre choix.