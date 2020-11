Histoire(s) de famille pour des Fêtes particulières

C’est connu, mais soulignons-le : les Fêtes seront... particulières cette année.

• À lire aussi: «C’est l’album de notre vie» -Christian Marc Gendron

Manon Séguin et Christian Marc Gendron

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Noël à trois

Elles seront plus intimes pour certaines familles nombreuses et incroyablement plus mornes pour celles et ceux qui sont esseulés ou en précarité en ces temps d’habitude festifs, mais aussi opulents.

Il faut ce qu’il faut, toutefois.

Mince consolation, par contre : le traditionnel malaise en compagnie de l’oncle ou la tante aux opinions d’une autre époque laissera place à une énième discussion sur la fameuse pandémie. Jasette qui, on l’espère, ne se poursuivra pas lors des Fêtes de 2021.

DE L’AMOUR ET DE L’EFFORT

Duo sur scène et à la maison, Manon Séguin et Christian Marc Gendron souligne ce moment particulier sur Noël à trois, un album pop des Fêtes pas comme les autres.

Évidemment, on y retrouve plusieurs standards adaptés avec panache (dont des versions big band pas piquées des vers de It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas et du Sentier de neige), ainsi que quelques créations originales recherchées. Sur Noël sans toi, par exemple, Manon Séguin fait fi des rennes et des cadeaux pour se frotter au deuil de sa mère, une épreuve – le premier Noël sans un être cher – rarement abordée, bien qu’inévitable.

C’est justement ce qui transpire de ce LP du couple : de l’amour, bien sûr, mais aussi de l’effort, voire un désir de prendre le concept de l’album des Fêtes et de le pousser un peu plus loin.

Encore mieux : mission accomplie.

Kylie Minogue

Photo courtoisie

★★★

Disco

Deux ans après Golden, un 14e album pop s’inspirant autant du dance que du country et de la cinquantaine de la principale intéressée, Kylie Minogue démontre que son second souffle se poursuit, deux ans plus tard, avec un exercice de style flirtant, cette fois-ci, avec la musique des années 70 et 80 (pensez disco, pop à la ABBA, alouette). Bien que moins audacieux que l’œuvre précédente, Disco est plus homogène et entraînante. Bien joué, donc.

Clémence Desrochers et Marie Michèle Desrosiers

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Clémence et Marie Michèle sur scène

Deux légendes vivantes de la chanson locale se complètent sur cet album qui nous fait regretter, un instant, de ne pas habiter Terrebonne (lieu où a été capté l’enregistrement). Au programme, des classiques de l’une et l’autre (dont La vie d’factrie, évidemment !) et des interventions tantôt chaleureuses, tantôt amusantes sur fond de musiques intimistes livrées par un trio chevronné mené par Steve Normandin. Les fans seront ravis.

Steve Hill

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Desert Trip

Inspiré par un séjour de l’homme-orchestre en Californie à vivre la #vanlife, Desert Trip s’avère tout particulièrement rafraîchissant au moment où le frette de l’automne mordille nos mollets. Hill y compile des pièces rock bluesy intimistes qui s’écoutent bien en plissant des yeux tout en admirant l’heure dorée. Suffit de s’imaginer que nous sommes au volant sur une route longeant Death Valley plutôt qu’en télétravail dans un appartement pis que le soleil se couche à 16 h 17, et le tour est joué.

Coup de coeur

MÉLODIE SPEAR

Photo courtoisie

★★★★1⁄2

Fabulations

Je l’ai déjà mentionné ici par le passé, mais quand même : j’aime tellement ce sentiment d’excitation et d’urgence, voire de trop-plein lors d’une première écoute d’une œuvre qui vient me happer et c’est exactement ce qu’on ressent en se lançant dans ce nouveau maxi de la rockeuse locale. À titre de références d’ici, pensez à un jam entre Lydia Képinski et les Hôtesses d’Hilaire. Vous êtes plus visuel ? Imaginez un périple en voiture et les deux seules stations de radio disponibles sont une chaîne consacrée au rock des années 90 et, genre, CISM. À (re)découvrir !