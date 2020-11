Intoxications en temps de pandémie

Pandémie ou non, chaque année, de nombreux animaux de compagnie sont victimes d’intoxication. Surtout les chiens, qui ont le don de se mettre tout ce qui traîne dans la bouche. Or, la pandémie a modifié considérablement le tableau clinique des intoxications chez les animaux de compagnie.

Depuis le début du confinement, le Pet Poison Helpline, un des deux centres antipoison nord-américains pour animaux, a rapporté une augmentation majeure de leurs appels téléphoniques.

Il s’agirait d’une augmentation de 43 à 50 % par rapport à l’année précédente selon Dre Ahna Brutlag, vétérinaire toxicologiste et directrice des services vétérinaires chez Pet Poison Helpline.

Appels aux centres antipoison pour animaux

La pandémie est directement reliée à l’augmentation du nombre d’appels chez Pet Poison Helpline.

Voici quelques-unes des explications possibles énoncées par Dre Brutlag et rapportées par L’AAHA (American Animal Hospital Association).

Les gens ont perdu leur emploi, font du télétravail et ne sortent que très peu. Ils sont presque exclusivement à la maison, avec leurs animaux, et ont donc plus de chance de les voir se mettre le museau où ils ne devraient pas.

Alors, ils appellent pour s’informer. Un autre facteur à ne pas négliger : le nombre d’adoption a augmenté pendant le confinement.

On sait que les jeunes animaux sont plus susceptibles aux intoxications, un peu comme le sont les très jeunes enfants.

Des intoxications différentes cette année

La pandémie a aussi changé une autre chose à propos des cas d’intoxications chez les animaux de compagnie.

Le « palmarès » des intoxications, généralement assez stable d’une année à l’autre, a changé et représente bien les modifications imposées par la COVID-19 dans notre style de vie.

En effet, pensez à tout ce que nous avons changé dans nos habitudes. Nous cuisinons plus, nous nettoyons davantage (COVID-19 oblige), nous buvons notre café à la maison et non dans l’auto en direction du bureau, etc.

Sans surprise, les appels au Pet Poison Helpline représentent très bien ces tendances.

Selon Dre Brutlag, les appels concernant les aliments toxiques sont maintenant les plus fréquents (chocolat, Xylitol, raisins, etc.). Depuis le mois de juillet, le nombre d’appels reçus au Pet Poison Helpline concernant l’ingestion accidentelle de levure et de pâte à pain a explosé. Une augmentation de 390 % et 240 % respectivement par rapport à l’année précédente.

Justement, qu’arrive-t-il lorsqu’un chien mange accidentellement de la pâte à pain ?

Une fois dans l’estomac du chien, la pâte à pain contenant de la levure va se mettre à gonfler et va aussi commencer à fermenter et se transformer en alcool. Ceci peut conduire à deux problèmes de santé chez le chien : une intoxication à l’alcool (éthanol) et une obstruction des voies digestives.

Dans ce cas, attrapez vite le téléphone et composez le numéro de votre vétérinaire.

Autres accidents en cuisine

On constate aussi une augmentation marquée des appels (118 %) concernant les intoxications au café (caféine).

Un autre exemple du côté des produits ménagers : il y a eu une augmentation de 64 % des appels à propos d’intoxications potentielles avec divers produits de nettoyage cette année par rapport à la précédente.

Sachant tout ceci, soyons plus prudents en cuisinant et en faisant notre ménage.