Le contrôle du Sénat américain se jouera lors d’une élection partielle en janvier

Le contrôle du Sénat américain se jouera lors d’une élection partielle dans l’État de Géorgie en janvier, un enjeu crucial pour la future présidence du démocrate Joe Biden, qui provoque déjà une bataille politique intense.

Le sénateur républicain David Perdue et son rival démocrate Jon Ossoff ont chacun obtenu moins de 50 % des voix, selon plusieurs médias américains, ce qui déclenche automatiquement un deuxième tour dans cet État le 5 janvier.

L’autre siège de sénateur de la Géorgie sera également en jeu à la même date.

Maintenant que Joe Biden a été déclaré vainqueur de la présidentielle Américaine, si les démocrates remportaient ces deux sièges, ils prendraient aux républicains le contrôle du Sénat. Aucune loi ne peut être approuvée sans un vote de la chambre haute.

« Et maintenant nous prenons la Géorgie, et nous changeons le monde! » a lancé le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer devant des passants en liesse à New York après la victoire de Joe Biden.

« Tous les yeux vont se tourner vers la Géorgie dans l’attente du sort du Sénat », a tweeté samedi la républicaine Nikki Haley, ex-ambassadrice de Donald Trump aux Nations unies.

Les républicains détiennent actuellement la majorité à la chambre haute, avec 53 sièges sur 100. Trente-cinq sièges étaient en jeu lors des élections présidentielles et parlementaires de mardi. Après sa prise de fonctions le 20 janvier, la vice-présidente Kamala Harris pourra, selon la Constitution, voter pour départager un éventuel vote à 50-50.

Les démocrates ont pris deux sièges aux républicains, dans le Colorado et l’Arizona. Mais ces derniers ont battu un sénateur démocrate dans l’Alabama.

Outre les deux sièges de la Géorgie, les résultats de deux élections ne sont toujours pas connus: un siège en Caroline du Nord et un autre dans l’Alaska. Ces deux derniers penchaient du côté républicain dans les derniers chiffres publiés des comptages en cours.

Mais les espoirs démocrates sont plus grands pour leurs deux candidats en Géorgie, surtout maintenant que ces élections sont devenues des enjeux nationaux: Jon Ossoff, 33 ans et Raphael Warnock, 51 ans, pasteur de l’église baptiste d’Atlanta où prêchait Martin Luther King.

Ce dernier affrontera une sénatrice républicaine alliée de Donald Trump, Kelly Loeffler.

Joe Biden est en courte tête du comptage toujours en cours en Géorgie, un Etat qui n’a pas voté pour un candidat démocrate à la Maison-Blanche depuis 1992.