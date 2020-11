Le directeur de l’hôpital russe où était traité Navalny promu

Le médecin-chef de l’hôpital d’Omsk (Sibérie), où a été brièvement traité en août l’opposant russe Alexeï Navalny après son malaise dans un avion, a été nommé ministre régional de la Santé, ont annoncé les autorités locales samedi.

Le principal opposant au Kremlin s’était senti subitement mal puis était tombé dans le coma alors qu’il revenait en avion de Sibérie à Moscou en août. Hospitalisé à Omsk après un atterrissage d’urgence, il y était resté quelques jours avant d’être transféré en Allemagne, où les médecins ont conclu à un empoisonnement au Novitchok.

Alexandre Mourakhovski fait partie des médecins russes assurant n’avoir trouvé aucune trace de poison dans l’organisme d’Alexeï Navalny et s’étant opposé à son transfert à Berlin.

Dans un communiqué, le gouvernement de la région d’Omsk assure que M. Mourakhovski, 49 ans, « a gravi toutes les marches professionnelles, connaît et comprend comme docteur et directeur tous les processus ayant lieu dans les services de santé ».

Sa candidature a été acceptée « par la direction du ministère de la Santé de Russie », ajoute le communiqué.

Vendredi, la police russe a affirmé qu’Alexeï Navalny était tombé dans le coma parce qu’il souffrait d’une « pancréatite » aiguë, évoquant un « dérèglement du métabolisme glucidique et une pancréatite chronique avec altération » de certaines fonctions.

Alexeï Navalny a lui directement accusé le président russe Vladimir Poutine d’être derrière son empoisonnement, une mise en cause réfutée par Moscou.

« L’ascenseur social de Poutine. Tu mens, tu falsifies les résultats des analyses, tu es prêt à servir les chefs de n’importe quelle manière et tu obtiens une récompense, une promotion », a réagi l’opposant de 44 ans sur Twitter.

Il a dit regretter que « les services de santé d’une région de deux millions d’habitants (soient) aux mains d’un menteur qui ne comprend pas la médecine ».

L’empoisonnement présumé de M. Navalny a tendu encore plus les relations entre la Russie et les Occidentaux. L’Union européenne a ainsi sanctionné six hauts responsables russes en lien, selon Bruxelles, avec cette affaire.