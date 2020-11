Le sabotage de Trump

Donald Trump s’est lancé dans une entreprise de sabotage de l’élection américaine. Par contrecoup, il sabote la démocratie et les États-Unis. Personne avec un minimum de connaissance des élections américaines ne peut croire sa fable sur les votes légaux et les votes illégaux.

Mais Trump clame que les démocrates sont en train de lui voler son élection. Il veut se rendre jusqu’en Cour suprême. Trump est aussi en train de saboter la présidence de Joe Biden qui aura du mal à gouverner des républicains qui estiment qu’il n’est pas le véritable président des États-Unis.

1. La violence pourrait-elle surgir ?

Sous Donald Trump, la violence s’est accentuée. Mercredi dernier à Portland, des centaines de personnes armées de fusils d’assaut ont défilé dans les rues. Il s’agissait de militants de gauche qui ne voulaient pas de Trump au pouvoir. En Alabama, un capitaine de police fait l’objet d’une enquête pour avoir lâché dans les médias sociaux qu’il fallait mettre une « balle dans le crâne » de chaque partisan de Biden « pour trahison ». Steve Bannon, l’ancien conseiller de Trump, vient d’être bloqué à vie de Twitter pour avoir écrit que le docteur Antonio Fauci devrait être décapité. Une guerre civile est encore loin. Mais Biden devra probablement composer avec une société de plus en plus violente.

2. Quel est l’avenir de Donald Trump ?

Les juges devraient refuser de considérer que les votes postaux et les votes par anticipation sont illégaux ou que l’élection est frauduleuse. Trump quittera la présidence. Mais que fera-t-il ensuite ? S’il ne se retrouve pas en prison, il voudra continuer de faire la nouvelle tous les jours. Il ne serait pas étonnant qu’il entame une campagne pour se faire élire président en 2024. Trump risque non seulement de ne pas coopérer à la transition, mais en plus de fréquemment intervenir contre Biden.

3. Comment le parti républicain traitera-t-il Trump ?

Trump exerce une emprise de gourou sur beaucoup d’électeurs républicains. Négliger Trump risque d’être dangereux pour les élus républicains. Cependant, Trump les a menés à la défaite. Il pourrait le faire à nouveau. Or Trump a déjà menacé les républicains de créer son propre parti politique. À moins de trouver un leader fort capable de s’opposer à Trump ou à des membres de sa famille qui voudraient être candidats présidentiels, le parti républicain risque de rester entre les mains des trumpistes. Comment Biden pourrait-il coopérer avec des gens aussi extrémistes ?

4. Comment Biden pourrait-il gouverner avec un Sénat républicain ?

Biden possède de nombreux réseaux à l’intérieur du parti républicain, mais il lui sera très difficile de manœuvrer. Comme d’habitude, après avoir ouvert les vannes des finances pour un président républicain, les républicains trouveront subitement toutes sortes d’excuses pour refuser de l’argent à un président démocrate. Avec la famille de Trump qui essaierait de tirer les ficelles à partir de l’arrière-scène, la coopération entre démocrates et républicains serait encore plus difficile. Sans un Sénat démocrate, Biden sera incapable d’appliquer son programme électoral. Il se pourrait même que les républicains paralysent les nominations à des postes clefs, sous prétexte que Biden est illégitime.

5. Comment gouvernerait Biden ?

Biden serait obligé de gouverner par décrets. C’est bien peu pour affronter la pandémie, la montée de la Chine, la violence aux États-Unis ou pour entreprendre la nécessaire transition vers une économie verte. Biden risque de paraître faible et incompétent. C’est exactement ce que cherchent Trump et les républicains.