Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Marc Tanguay, PLQ

Photo d'archives

Le libéral s’est permis un coup bas, dans un échange avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui venait de rappeler le passé peu glorieux des libéraux à ce ministère. «S’il veut aller à ce niveau-là [...] on parlera de son incapacité de gérer des fonds publics à cause de son dossier de faillite». La solidaire Christine Labrie a demandé qu’il retire ses propos sur «la base même du savoir-vivre».

François Legault, CAQ

Photo courtoisie, La Presse canadienne

Il a réussi un tour du chapeau en appuyant sans équivoque la liberté d’expression prônée par Emmanuel Macron, dans le contexte du meurtre d’un enseignant ayant montré des caricatures de Mahomet. Ce bon coup réchauffe la relation Québec-France, le place en défenseur d’une valeur chère aux Québécois, et a exposé la position gênante de Justin Trudeau.

Marguerite Blais, CAQ

Photo d'archives

L’adoption coup sur coup de sa loi sur les proches aidants et de celle renforçant le régime d’examen des plaintes du réseau de la santé, constitue un baume après une première vague tragique de COVID dans les CHSLD et résidences pour personnes âgées, où la ministre était apparue dépassée.

Gabriel Nadeau-Dubois, QS

Photo d'archives

Inquiet du fort appui récolté par Donald Trump, le solidaire a lancé un message inspirant et rassembleur dans l’espoir qu’on limite la montée de candidats comme lui dans nos démocraties. «Continuons d’alimenter une vie civique, une vie citoyenne inclusive, dynamique, où on parle de politique plutôt que de s’enfermer dans des chapelles et se crier des noms.»

En vrac

Joli tableau!

Capture d'écran

Les plus vieux se rappelleront l’Évangile en papier! Le libéral de Nelligan, Monsef Derajji, a concocté un bricolage personnalisé pour montrer la dégringolade des rendements chez Investissement Québec, sous Pierre Fitzgibbon.

Couleurs en folie

Photo d'archives

«Il me semble qu’il est plus facile de suivre les changements de couleurs sur un jeu Twister que lors des points de presse du premier ministre.»

– Pascal Bérubé